Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ продвинулись в Курской области и атакуют российскую группировку, — ISW arrow

ВСУ продвинулись в Курской области и атакуют российскую группировку, — ISW

14 сентября 2024 12:23
Виктория Козырь - редактор
Украинские силы продвинулись в Курской области — продолжаются бои с оккупантами
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
Виктория Козырь - редактор

Украинские военные продвинулись в Глушковском районе Курской области. Сейчас защитники атакуют российскую группировку.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Продвижение ВСУ в Курской области

Аналитики отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 13 сентября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к югу от Веселого.

Российские источники заявляли, что ВСУ атаковали на юго-запад от Глушково в районе Нового Пути, Веселого и Медвежьего. Также милблогер РФ отрицал, что украинские воины зашли в Веселое.

Карта боевых действий - Курская область
Карта боевых действий. Фото: ISW

В Курской области, часть которой ранее заняли ВСУ, продолжаются бои между украинскими и российскими войсками. Эксперты отмечают наступательные действия с обеих сторон.

"Украинские силы недавно продвинулись в северо-восточном Черкасском Поричном (к северу от Суджи). Геолокационные кадры, опубликованные 13 сентября, показывают, что российские силы действуют в центре Снагости (к югу от Коренево), указывая на то, что российские войска недавно захватили весь этот населенный пункт. Российские источники утверждали, что российские войска захватили населенные пункты Покровский и Обуховка (оба к юго-востоку от Коренево и Снагости), хотя ISW не нашло визуальных доказательств, подтверждающих эти заявления", — говорится в отчете.

Курская область
Населенные пункты Курской области. Фото: скриншот

В то же время военнослужащие 116 ОМБр сообщили, что "не одна тысяча" российских срочников находятся под угрозой окружения.

"Зашли, в новом месте, на километры, в Россиюшку. Когда дойдет до Z-каналов, то будет истерика", — отметили они.

Также важные новости дня по теме:

война ВСУ Украина оккупанты ISW Курская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:43 В Минобразования ответили, какие предметы объединят для школьников

12:40 Оккупанты атаковали энергообъект в Сумской области — в Минэнерго сообщили о планах отключений

12:31 Некоторые пенсионеры могут потерять выплаты в октябре — как это предотвратить

12:23 ВСУ продвинулись в Курской области и атакуют российскую группировку, — ISW

12:23 Без воды до вечера — у некоторых одесситов сегодня не будет водоснабжения

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

12:20 По всей Италии на билбордах появились пророссийские плакаты — посольство Украины отреагировало

12:04 Убегали от мобилизации — в Молдове разоблачили чиновников, которые помогали россиянам эмигрировать

11:53 Сбивали с катера — появилось видео, как военные ночью уничтожали дроны над Черным морем

11:47 Самочувствие заметно ухудшится — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:40 Некоторым переселенцам нужно вернуть выплаты государству — что нужно знать

12:43 В Минобразования ответили, какие предметы объединят для школьников

12:40 Оккупанты атаковали энергообъект в Сумской области — в Минэнерго сообщили о планах отключений

12:31 Некоторые пенсионеры могут потерять выплаты в октябре — как это предотвратить

12:23 ВСУ продвинулись в Курской области и атакуют российскую группировку, — ISW

12:23 Без воды до вечера — у некоторых одесситов сегодня не будет водоснабжения

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

12:20 По всей Италии на билбордах появились пророссийские плакаты — посольство Украины отреагировало

12:04 Убегали от мобилизации — в Молдове разоблачили чиновников, которые помогали россиянам эмигрировать

11:53 Сбивали с катера — появилось видео, как военные ночью уничтожали дроны над Черным морем

11:47 Самочувствие заметно ухудшится — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:40 Некоторым переселенцам нужно вернуть выплаты государству — что нужно знать

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Text

17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text
Эксклюзив

16:54 Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Text

13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

Text

12:49 Это путь к тоталитаризму — эксперт объяснил чем видеонаблюдение в Украине опасно

Text

11:49 Вредители в военной форме – нардеп Мазурашу заявил, что работники ТЦК должны отличаться от ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра