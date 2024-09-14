Украинские силы продвинулись в Курской области — продолжаются бои с оккупантами

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные продвинулись в Глушковском районе Курской области. Сейчас защитники атакуют российскую группировку.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 13 сентября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к югу от Веселого.

Российские источники заявляли, что ВСУ атаковали на юго-запад от Глушково в районе Нового Пути, Веселого и Медвежьего. Также милблогер РФ отрицал, что украинские воины зашли в Веселое.

Карта боевых действий. Фото: ISW

В Курской области, часть которой ранее заняли ВСУ, продолжаются бои между украинскими и российскими войсками. Эксперты отмечают наступательные действия с обеих сторон.

"Украинские силы недавно продвинулись в северо-восточном Черкасском Поричном (к северу от Суджи). Геолокационные кадры, опубликованные 13 сентября, показывают, что российские силы действуют в центре Снагости (к югу от Коренево), указывая на то, что российские войска недавно захватили весь этот населенный пункт. Российские источники утверждали, что российские войска захватили населенные пункты Покровский и Обуховка (оба к юго-востоку от Коренево и Снагости), хотя ISW не нашло визуальных доказательств, подтверждающих эти заявления", — говорится в отчете.

Населенные пункты Курской области. Фото: скриншот

В то же время военнослужащие 116 ОМБр сообщили, что "не одна тысяча" российских срочников находятся под угрозой окружения.

"Зашли, в новом месте, на километры, в Россиюшку. Когда дойдет до Z-каналов, то будет истерика", — отметили они.