Українські сили просунулися в Курській області — тривають бої з окупантами

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові просунулися в Глушківському районі Курської області. Наразі захисники атакують російське угруповання.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на південь від Веселого.

Російські джерела заявляли, що ЗСУ атакували на південний захід від Глушково в районі Нового Путі, Веселого та Медвежого. Також мілблогер РФ заперечив, що українські воїни зайшли до Веселого.

Карта бойових дій. Фото: ISW

У Курській області, частину якої раніше зайняли ЗСУ, тривають бої між українськими та російськими військами. Експерти відзначають наступальні дії з обох сторін.

"Українські сили нещодавно просунулися в північно-східному Черкаському Порічному (на північ від Суджі). Геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, показують, що російські сили діють у центрі Снагості (на південь від Коренєво), вказуючи на те, що російські війська нещодавно захопили весь цей населений пункт. Російські джерела стверджували, що російські війська захопили населені пункти Покровський і Обухівка (обидва на південний схід від Коренєво і Снагості), хоча ISW не знайшло візуальних доказів, які підтверджують ці заяви", — йдеться у звіті.

Населені пункти Курської області. Фото: скриншот

Водночас військовослужбовці 116-ї ОМБр повідомили, що "не одна тисяча" російських строковиків перебуває під загрозою оточення.

"Зайшли, в новому місці, на кілометри, в Росіюшку. Коли дійде до Z-каналів, то буде істерика", — зазначили вони.