ВСУ продвигаются на Таврическом направлении, — Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Фото: t.me/otarnavskiy

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал про ситуацию на Таврическом направлении. По его словам, на указанном участке есть продвижение Сил обороны.

Об этом Тарнавский сообщил в Telegram.

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Тарнавский сообщил, что артиллерийские единицы украинских вооруженных сил в течение одних суток успешно реализовали 1198 боевых задач. При єтом он уточнил, что за прошедшие сутки враг понес потери в размере 261 человека, при этом 10 противников сдались в плен.

Также Тарнавский сообщил, что успешно уничтожено 20 единиц техники противника, включая один танк, две бронированных боевых машины, семь артиллерийских установок, а также пять автомобилей и пять единиц специализированной техники. К тому же, было разрушено восемь арсеналов с боеприпасами противника.

Сообщение Александра Тарнавского. Фото: скриншот

Напомним, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о продвижении Сил обороны. По его словам, украинские военные продвинулись более чем на 1 км на Таврическом направлении.