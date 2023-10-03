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ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, — Тарнавський

3 жовтня 2023 19:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, — Тарнавський
Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Фото: t.me/otarnavskiy
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів про ситуацію на Таврійському напрямку. За його словами, на вказаній ділянці є просування Сил оборони.

Про це Тарнавський повідомив у Telegram.

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Тарнавський повідомив, що артилерійські одиниці українських збройних сил протягом однієї доби успішно реалізували 1198 бойових завдань. При цьому він уточнив, що за минулу добу ворог зазнав втрат у розмірі 261 людини, при цьому 10 противників здалися в полон.

Також Тарнавський повідомив, що успішно знищено 20 одиниць техніки супротивника, включаючи один танк, дві броньовані бойові машини, сім артилерійських установок, а також п'ять автомобілів та п'ять одиниць спеціалізованої техніки. До того ж було зруйновано вісім арсеналів із боєприпасами супротивника.

Олександр Тарнавський
Повідомлення Олександра Тарнавського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про просування Сил оборони. За його словами, українські військові просунулися більш як на 1 км на Таврійському напрямку.

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