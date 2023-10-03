ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, — Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Фото: t.me/otarnavskiy

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів про ситуацію на Таврійському напрямку. За його словами, на вказаній ділянці є просування Сил оборони.

Про це Тарнавський повідомив у Telegram.

Читайте також:

Тарнавський про знищення окупантів на Таврійському напрямку

Тарнавський повідомив, що артилерійські одиниці українських збройних сил протягом однієї доби успішно реалізували 1198 бойових завдань. При цьому він уточнив, що за минулу добу ворог зазнав втрат у розмірі 261 людини, при цьому 10 противників здалися в полон.

Також Тарнавський повідомив, що успішно знищено 20 одиниць техніки супротивника, включаючи один танк, дві броньовані бойові машини, сім артилерійських установок, а також п'ять автомобілів та п'ять одиниць спеціалізованої техніки. До того ж було зруйновано вісім арсеналів із боєприпасами супротивника.

Повідомлення Олександра Тарнавського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про просування Сил оборони. За його словами, українські військові просунулися більш як на 1 км на Таврійському напрямку.