ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Херсонщины, враг терпит потери — сводка Генштаба
Начались шестьсот семьдесят третьих суток широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Враг и дальше игнорирует законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора. Он наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам Украины.
Об этом говорится в возведении Генштаба.
Удары россиян по Украине
За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. В целом враг нанес 1 ракетный и 77 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских обстрелов погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
За прошедшие сутки вечером российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 5 БпЛА типа "Shahed-136/131". Наши защитники уничтожили 4 ударных БпЛА. Также, в текущие сутки захватчики нанесли очередной авиационный удар 3 БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены.
Действия Вооруженных сил Украины
Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 6 складов боеприпасов и 2 артиллерийских средства противника.
Ситуация на фронтах
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника возле населенных пунктов Богдановка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.
На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где отбиты 7 атак.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.
Потери окупантов
За минувшие сутки россияне потеряли 920 человек. Также ВСУ нанесли врагу существенные потери в бронетехнике.
- личного состава — около 356670 (+920) человек;
- танков — 5940 (+27) ед;
- боевых бронированных машин — 11015 (+42) ед;
- артиллерийских систем — 8391 (+15) ед;
- РСЗО — 935 (+1) ед;
- средства ПВО — 617 (+1) ед;
- самолетов — 329 (+0) ед;
- вертолетов — 324 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 6503 (+32);
- крылатые ракеты — 1620 (+0);
- корабли /катера — 23 (+0) ед;
- подводные лодки — 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 11180 (+40) ед;
- специальная техника —1247 (+7).
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