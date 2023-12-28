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ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Херсонщины, враг терпит потери — сводка Генштаба

28 декабря 2023 08:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Херсонщины, враг терпит потери — сводка Генштаба
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Начались шестьсот семьдесят третьих суток широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Враг и дальше игнорирует законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора. Он наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам Украины.

Об этом говорится в возведении Генштаба.

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Генштаб
Военный на бронтехнике. Фото: Генштаб

Удары россиян по Украине

За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. В целом враг нанес 1 ракетный и 77 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских обстрелов погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки вечером российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 5 БпЛА типа "Shahed-136/131". Наши защитники уничтожили 4 ударных БпЛА. Также, в текущие сутки захватчики нанесли очередной авиационный удар 3 БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены.

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Воины ВСУ на боевом задании. Фото: Генштаб

Действия Вооруженных сил Украины

Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 6 складов боеприпасов и 2 артиллерийских средства противника.

Генштаб
Украинский воин у зенитной установки. Фото: Генштаб

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника возле населенных пунктов Богдановка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где отбиты 7 атак.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

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Сводка Генерального штаба ВСУ. Фото: скриншот
генштаб
Сводка Генерального штаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери окупантов

За минувшие сутки россияне потеряли 920 человек. Также ВСУ нанесли врагу существенные потери в бронетехнике.

  • личного состава — около 356670 (+920) человек;
  • танков — 5940 (+27) ед;
  • боевых бронированных машин — 11015 (+42) ед;
  • артиллерийских систем — 8391 (+15) ед;
  • РСЗО — 935 (+1) ед;
  • средства ПВО — 617 (+1) ед;
  • самолетов — 329 (+0) ед;
  • вертолетов — 324 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 6503 (+32);
  • крылатые ракеты — 1620 (+0);
  • корабли /катера — 23 (+0) ед;
  • подводные лодки — 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 11180 (+40) ед;
  • специальная техника —1247 (+7).
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Потери русских оккупантов. Фото: скриншот

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный полагает, что необходимо оставить в законодательстве понятие пригодности и непригодности к военной службе. Тем самым должен состояться отказ от разделения на степени инвалидности, но окончательное решение по ВВК.

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