ЗСУ розширюють плацдарм на лівому березі Херсонщини, ворог зазнає втрат — зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Facebook

Розпочалася шістсот сімдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог і надалі ігнорує закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору. Він завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах України.

Про це говориться у зведенні Генштабу.

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Військовий на бронтехніці. Фото: Генштаб

Удари росіян по Україні

Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 77 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських обстрілів є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби ввечері російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 5 БпЛА типу "Shahed-136/131". Наші оборонці знищили 4 ударні БпЛА. Також, поточної доби загарбники завдали чергового авіаційного удару 3 БпЛА типу "Shahed-136/131". Усі ворожі дрони знищено.

Воїни ЗСУ на бойовому завданні. Фото: Генштаб

Дії Збройних сил України

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 6 складів боєприпасів та 2 артилерійських засоби противника.

Український воїн біля зенітної установки. Фото: Генштаб

Ситуація на фронтах

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де відбито 7 атак.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій.

Зведення Генерального штабу ЗСУ. Фото: скриншот

Зведення Генерального штабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати окупантів

За минулу добу росіяни втратили 920 осіб. Також ЗСУ завдали ворогу суттєвих втрат у бронетехніці.

особового складу — близько 356670 (+920) осіб;

танків — 5940 (+27) од;

бойових броньованих машин — 11015 (+42) од;

артилерійських систем — 8391 (+15) од;

РСЗВ — 935 (+1) од;

засоби ППО — 617 (+1) од;

літаків — 329 (+0) од;

гелікоптерів — 324 (+0) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6503 (+32);

крилаті ракети — 1620 (+0);

кораблі /катери — 23 (+0) од;

підводні човни — 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 11180 (+40) од;

спеціальна техніка — 1247 (+7).

Втрати російських окупантів. Фото: скриншот

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний гадає, що необхідно залишити у законодавстві поняття придатності й непридатності до військової служби. Тим самим має відбутись відмова від розділення на ступені інвалідності, але остаточне рішення за ВЛК.