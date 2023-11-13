ВСУ отбили штурмы врага на семи направлениях фронта, — вечерняя сводка Генштаба
Продолжаются 628 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. За прошедшие сутки на фронте произошло 50 боевых столкновений ВСУ с врагом.
Об этом сообщает Генштаб в сводке.
Удары оккупантов по Украине
Всего враг нанес два ракетных и 32 авиационных удара, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Удары ВСУ по врагу
В течение суток авиация сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один удар по зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум пунктам управления, четырем артиллерийским средствам, одному средству противовоздушной обороны и одной другой важной цели противника.
Ситуация на направлениях фронта
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Тимоновичи, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Бунякино, Могрица, Грабовское, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Старица, Волчанск Харьковской области.
На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 6 атак. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Первомайское и Копанки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного, Выемки Донецкой области.
От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, там наши защитники отразили 11 атак.
Противник нанес авиационный удар вблизи Клищиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Новокалинового, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбиты восемь атак.
Нанес авиационные удары в районах Новобахмутовки и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Бердичи, Авдеевка, Опросное, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 15 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.
На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы Донецкой области. Кроме того, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Урожайное Донецкой области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Ровнополь Донецкой области.
На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Работино Запорожской области, где наши защитники отбили 4 атаки противника.
Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоданиловка, Щербаки, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Ивановка Херсонской области.
Артиллерийским обстрелам подверглись Берислав, Антоновка, Зеленовка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 100 оккупантов на фронте. Общие потери личного состава России в войне против Украины составляют около 312 550 человек.
Читайте Новини.LIVE!