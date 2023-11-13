ВСУ отбили штурмы врага на семи направлениях фронта, — вечерняя сводка Генштаба

Украинский защитник с автоматом. Фото: 108 отдельная бригада сил ТрО

Продолжаются 628 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. За прошедшие сутки на фронте произошло 50 боевых столкновений ВСУ с врагом.

Об этом сообщает Генштаб в сводке.

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Удары оккупантов по Украине

Всего враг нанес два ракетных и 32 авиационных удара, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Удары ВСУ по врагу

В течение суток авиация сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум пунктам управления, четырем артиллерийским средствам, одному средству противовоздушной обороны и одной другой важной цели противника.

Украинские защитники на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Тимоновичи, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Бунякино, Могрица, Грабовское, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Старица, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 6 атак. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Первомайское и Копанки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного, Выемки Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, там наши защитники отразили 11 атак.

Противник нанес авиационный удар вблизи Клищиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Новокалинового, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбиты восемь атак.

Нанес авиационные удары в районах Новобахмутовки и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Бердичи, Авдеевка, Опросное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 15 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы Донецкой области. Кроме того, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Урожайное Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Работино Запорожской области, где наши защитники отбили 4 атаки противника.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоданиловка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Ивановка Херсонской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Берислав, Антоновка, Зеленовка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

Танк украинских военных. Фото: Президентская бригада

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 100 оккупантов на фронте. Общие потери личного состава России в войне против Украины составляют около 312 550 человек.