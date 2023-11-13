Колосальні втрати окупантів та ситуація на напрямках — зведення Генштабу

ЗСУ стріляють з РСЗВ на Запоріжжі. Фото: REUTERS

Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Окупанти безуспішно наступають, а ЗСУ відбивають усі ворожі атаки та продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах.

На Куп’янському напрямку окупанти ввели безуспішні штурмові дії з підтримкою авіації в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Кислівка Харківської області. Там наші захисники відбили 11 атак.

На Лиманському напрямку, за підтримки авіації, противник вів безуспішні штурмові дії біля Новоєгорівки Луганської області, де наші воїни відбили чотири атаки.

На Бахмутському напрямку, росіяни також за підтримки авіації, штурмували в районах Дубово-Василівки, східніше Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Там українські військові відбили близько десяти атак. Своєю чергою, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські військові на фронті. Фото: 22 ОМБр

На Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, проте наші бійці стійко тримать оборону і завдають ворогу колосальних втрат. За добу Сили оборони відбили тут 17 атак.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 24 атаки загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області, де українські воїни відбили дві атаки.

На Запорізькому напрямку противник наступальних дій не вів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Зведення Генштабу 13 листопада. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 13 листопада

З початку війни в Україні й станом на сьогодні втрати російських загарбників такі:

особового складу — близько 312 550 (+1 100) осіб;

танків — 5 354 (+5) одиниці;

бойових броньованих машин — 10 079 (+6) одиниць;

артилерійських систем — 7 569 (+10) одиниць;

РСЗВ — 881 (+0) одиниця;

засобів ППО — 580 (+0) одиниць;

літаків — 322 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 634 (+2) одиниці;

крилатих ракет — 1561 (+1) одиниця;

кораблів/катерів — 22 (+0) одиниці;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9 949 (+5) одиниць;

спеціальної техніки — 1 079 (+1) одиниць.

Втрати окупантів станом на 13 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, в ISW розповіли, що Росія направляє на війну в Україні кілька нових та малочисленних формувань. Це свідчить про те, що росіяни обирають частково компенсувати втрати в Україні шляхом створення нових формувань, а не відновлювати існуючі.

Окрім того, аналітики проаналізували, чому РФ доводиться покладатися на піхотні штурми. Вони вважають, що можливо, це пов'язано з тим, що окупанти хочуть компенсувати нестачу досвідчених солдатів та значні втрати техніки.