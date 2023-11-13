В ISW назвали основні пріоритети РФ на полі бою

Російські військові ведуть вогонь. Фото: росЗМІ

Те, як Росія реструктуризує свою армію, показує головні її пріорітети і можливості у найближчій перспективі на війні в Україні. Негайне направлення кількох нових та малочисленних формувань на передову свідчить про те, що росіяни обирають частково компенсувати втрати в Україні шляхом створення нових формувань, а не відновлювати існуючі.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Основні пріоритети РФ на полі бою

Аналітики розповіли, що Росія має декілька військових пріоритетів у найближчій та середньостроковій перспективі, які мають сформувати загальний аналіз і прогнози звичайних російських можливостей в Україні.

Один із таких — негайне направлення кількох нових та малочисленних формувань на передову в Україні. Це свідчить про те, що МО Росії обирає частково компенсувати втрати в Україні шляхом створення нових формувань, а не відновлювати існуючі формування та повторно використовувати їх відновлені версії

"Це явище може призвести до переоцінки російських можливостей і військової сили, оскільки знищені та сильно деградовані російські частини та формування залишаються активними на папері, навіть якщо їм бракує значної бойової потужності. Об’єднання фактично недіючих формувань з новими формуваннями, які навряд чи будуть укомплектовані доктринальною кінцевою силою, призведе до штучно завищеної кількості російських формувань, активних в Україні", — йдеться у звіті.

Росія вже не вперше від початку повномасштабної війни перетворює бригади на дивізії, одночасно створюючи нові бригади, але це не дуже ефективно на лінії фронту. Аналітики вважають, що ці формальні відмінності між чисельністю та структурою російських підрозділів і з’єднань у різних ешелонах і різного типу розмиваються на полі бою, і більшість підрозділів на передовій і тих, що нині формуються, по суті, є малопотужними та низькоякісними мотострілковими підрозділами — хоча ці підрозділи залишаються небезпечними та їх не слід недооцінювати.

"Жодна з цих змін, здається, не враховує те, як російські війська насправді воюють в Україні. Російські підрозділи неодноразово демонстрували неспроможність ефективно діяти як злагоджені механізовані структури. Поновлені спроби вести механізовану маневрову війну навколо Авдіївки призвели до значних втрат у бронетехніці, змусивши російське командування повернутися до комбінації атак невеликих підрозділів і масованих наступів піхоти", — підсумували в ISW.

Нагадаємо, в ISW проаналізували, чому РФ доводиться покладатися на піхотні штурми. Аналітики вважають, що, можливо, це пов'язано з тим, що окупанти хочуть компенсувати нестачу досвідчених солдатів та значні втрати техніки.