В ISW назвали основные приоритеты РФ на поле боя

Российские военные ведут огонь. Фото: росСМИ

То, как Россия реструктуризирует свою армию, показывает главные ее приоритеты и возможности в перспективе на войне в Украине. Немедленное направление нескольких новых и малочисленных формирований на передовую свидетельствует о том, что россияне выбирают частично компенсировать потери в Украине путем создания новых формирований, а не восстанавливать существующие.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Основные приоритеты РФ на поле боя

Аналитики рассказали, что у России есть несколько военных приоритетов в ближайшей и среднесрочной перспективе, которые должны сформировать общий анализ и прогнозы обычных российских возможностей в Украине.

Одно из таких — немедленное направление нескольких новых и малочисленных формирований на передовую в Украине. Это свидетельствует о том, что МО России выбирает частично компенсировать потери в Украине путем создания новых формирований, а не восстанавливать существующие формирования и повторно использовать их восстановленные версии.

"Это явление может привести к переоценке российских возможностей и военной силы, поскольку уничтоженные и сильно деградированные российские части и формирования остаются активными на бумаге, даже если им не хватает значительной боевой мощи. Объединение фактически недействующих формирований с новыми формированиями, которые вряд ли будут укомплектованы доктринальной конечной силой приведет к искусственно завышенному количеству российских формирований, активных в Украине", — говорится в отчете.

Россия уже не первый раз с начала полномасштабной войны превращает бригады в дивизии, одновременно создавая новые бригады, но это не очень эффективно на линии фронта. Аналитики считают, что эти формальные различия между численностью и структурой российских подразделений и соединений в разных эшелонах и разного типа размываются на поле боя, и большинство подразделений на передовой и ныне формируются, по сути, маломощные и низкокачественные мотострелковые подразделения — хотя эти подразделения остаются опасными и не следует недооценивать.

"Ни одно из этих изменений, кажется, не учитывает то, как российские войска на самом деле воюют в Украине. Российские подразделения неоднократно демонстрировали неспособность эффективно действовать как слаженные механизированные структуры. Возобновленные попытки вести механизированную маневровую войну вокруг Авдеевки привели к значительным потерям в бронетехнике, заставив российское командование вернуться к комбинации атак небольших подразделений и массированных наступлений пехоты", — подытожили в ISW.

Напомним, в ISW проанализировали, почему РФ приходится полагаться на пехотные штурмы. Аналитики считают, что, возможно, это связано с тем, что оккупанты хотят компенсировать недостаток опытных солдат и значительные потери техники.