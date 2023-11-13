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Колоссальные потери оккупантов и ситуация на направлениях — сводка Генштаба

13 ноября 2023 07:49
обновлено: 08:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Колоссальные потери оккупантов и ситуация на направлениях — сводка Генштаба
ВСУ стреляют из РСЗО в Запорожской области. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Оккупанты безуспешно наступают, а ВСУ отбивают все вражеские атаки и продолжают наступление на Мелитопольском направлении.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Ситуация на направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия с поддержкой авиации в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Кисловка Харьковской области. Там наши защитники отразили 11 атак.

На Лиманском направлении, при поддержке авиации, противник вел безуспешные штурмовые действия у Новоегоровки Луганской области, где наши воины отразили четыре атаки.

На Бахмутском направлении россияне также при поддержке авиации штурмовали в районах Дубово-Василовки, восточнее Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Там украинские военные отразили около десяти атак. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

украинские военные на фронте
Украинские военные на фронте. Фото: 22 ОМБр

На Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку, однако наши бойцы стойко держат оборону и наносят врагу колоссальные потери. За сутки Силы обороны отразили здесь 17 атак.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 24 атаки захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области, где украинские воины отразили две атаки.

В Запорожском направлении противник наступательных действий не вел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

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строительство Генштаба 13 ноября
Сводка Генштаба на 13 ноября. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 13 ноября

С начала войны в Украине и по состоянию на сегодня потери российских захватчиков таковы:

  • личного состава — около 312 550 (+1 100) человек;
  • танков — 5 354 (+5) единицы;
  • боевых бронированных машин — 10 079 (+6) единиц;
  • артиллерийских систем — 7 569 (+10) единиц;
  • РСЗО — 881 (+0) единица;
  • средств ПВО — 580 (+0) единиц;
  • самолетов — 322 (+0) единицы;
  • вертолетов — 324 (+0) единицы;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 634 (+2) единицы;
  • крылатых ракет — 1561 (+1) единица;
  • кораблей/катеров — 22 (+0) единицы;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9 949 (+5) единиц;
  • специальной техники — 1 079 (+1) единиц.
втрати окупантів 13 листопада
Потери оккупантов по состоянию на 13 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, в ISW рассказали, что Россия направляет на войну в Украине несколько новых и малочисленных формирований. Это свидетельствует о том, что россияне выбирают частично компенсировать потери в Украине путем создания новых формирований, а не восстанавливать существующие.

Кроме того, аналитики проанализировали, почему РФ приходится полагаться на пехотные штурмы. Они считают, что, возможно, это связано с тем, что оккупанты хотят компенсировать нехватку опытных солдат и значительные потери техники.

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