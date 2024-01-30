ВСУ нанесли удар по российскому ПВО в оккупированном Крыму

Российская ПВО. Иллюстративное фото: doblest club

Бойцы Вооруженных сил Украины провели успешную операцию по ликвидации российской системы противовоздушной обороны сегодня, 30 января. Украинские воины атаковали ПВО во временно оккупированном Крыму, в результате чего поразили радиолокационную станцию.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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В СтратКом ВСУ распространили информацию о том, что украинские защитники нанесли сокрушительный удар по российской системе ПВО. Они уничтожили РЛС противовоздушной обороны возле Раздольного.

"Утром 30 января Вооруженные силы Украины поразили радиолокационную станцию российской системы ПВО возле поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму", — заявили в СтратКоме.

Информация о поражении ПВО РФ. Фото: СтратКом ВСУ

Напомним, украинские морские дроны не дают покоя россиянам на территории оккупированного Крыма. Для отбития атак оккупанты используют "Град".

Добавим, украинские партизаны обнаружили место хранения ракет типа "Калибр" во временно оккупированном Крыму. Речь идет об участке земли недалеко от Сухарной бухты в Севастополе, охраняемой российскими спецслужбами.