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ЗСУ завдали удару по російській ППО в окупованому Криму

30 січня 2024 16:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
ЗСУ завдали удару по російській ППО в окупованому Криму
Російська ППО. Ілюстративне фото: doblest club
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Бійці Збройних сил України провели успішну операцію з ліквідації російської системи протиповітряної оборони сьогодні, 30 січня. Українські воїни атакували ППО в тимчасово окупованому Криму, внаслідок чого уразили радіолокаційну станцію.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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У СтратКом ЗСУ поширили інформацію про те, що українські захисники завдали нищівного удару по російській системі ППО. Вони знищили РЛС протиповітряної оборони біля Роздольного.

"Вранці 30 січня Збройні сили України уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму", — заявили в СтратКомі.

Інформація про ураження ППО РФ
Інформація про ураження ППО РФ. Фото: СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, українські морські дрони не дають спокою росіянам на території окупованого Криму. Для відбиття атак окупанти використовують "Град".

Додамо, українські партизани виявили місце зберігання ракет типу "Калібр" у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про ділянку землі неподалік від Сухарної бухти у Севастополі, яка охороняється російськими спецслужбами. 

Крим
ЗСУ
росіяни
ППО
атака

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