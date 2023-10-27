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Встреча советников по Формуле мира на Мальте — поедет ли Китай

27 октября 2023 03:46
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Лариса Голуб
Редактор
Встреча советников по Формуле мира на Мальте — поедет ли Китай
Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Следующая встреча по украинской Формуле мира на уровне советников состоится на Мальте. Там должны быть представители более 50 государств. Но среди них представителя Китая может не быть.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Встреча на Мальте

На Мальте 28 — 29 октября состоится следующая встреча по украинской Формуле мира на уровне советников. Но Китай может пропустить эти переговоры. По крайней мере, такие предположения озвучили аналитики издания, опираясь на свои данные.

"Отсутствие Пекина стало бы разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, который пытается заручиться международной поддержкой своего плана крепкого и справедливого мира", — пишет издание.

Отметим, что Формула Зеленского из 10 пунктов предусматривает полный вывод российских войск из Украины и охватывает другие темы, такие как возвращение депортированных и военнопленных, а также обеспечение продовольственной и ядерной безопасности.

После августовской встречи советников в Джидде Китай заявил, что будет укреплять диалог и общение со всеми сторонами, а также будет способствовать политическому урегулированию кризиса.

Напомним, сейчас продолжается активная подготовка к следующему раунду переговоров по Формуле мира. Встреча состоится на Мальте 28 — 29 октября.

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