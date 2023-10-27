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Зустріч радників щодо Формули миру на Мальті — чи поїде Китай

27 жовтня 2023 03:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зустріч радників щодо Формули миру на Мальті — чи поїде Китай
Спецпредставник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Наступна зустріч щодо української Формули миру на рівні радників відбудеться на Мальті. Там мають бути представники пона 50 держав. Але серед них представнка Китаю може не бути.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Зустріч на Мальті

На Мальті 28 — 29 жовтня відбудеться наступна зустріч щодо української Формули миру на рівні радників. Але Китай може пропустити ці переговори. Принаймні, такі припущення висуває видання, спираючись на свої дані.

"Відсутність Пекіна стала б розчаруванням для президента України Володимира Зеленського , який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого плану міцного та справедливого миру", — пише видання.

Зауважимо, Формула Зеленського з 10 пунктів передбачає повне виведення російських військ з України та охоплює інші теми, такі як повернення депортованих і військовополонених, а також забезпечення продовольчої та ядерної безпеки.

Після серпневої зустрічі радників у Джидді Китай заявив, що зміцнюватиме діалог і спілкування з усіма сторонами, а також сприятиме політичному врегулюванню кризи.

Нагадаємо, наразі триває активна підготовка до наступного раунду переговорів щодо Формули миру. Зустріч відбудеться на Мальті 28 — 29 жовтня.

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