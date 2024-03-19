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Встреча Рамштайн — Германия анонсировала военную помощь для Украины

19 марта 2024 15:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Встреча Рамштайн — Германия анонсировала военную помощь для Украины
Заседание Рамштайн 19 марта 2024 года. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В немецком городе Рамштайн продолжается 20-я встреча Контактной группы по обороне Украины. На ней, в частности, обсуждаются потребности украинской армии и поставка военной помощи нашему государству. Однако еще до начала мероприятия министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый транш для Киева.

О деталях мероприятия рассказало Министерство обороны Украины, издание Радио Свобода и Tagesschau.

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Как известно, украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Приоритетные вопросы заседания — предоставление Украине систем противовоздушной обороны и вооружения к ним, ракет дальнего радиуса действия, артиллерийских снарядов, современных систем РЭБ, а также бронетехники.

В то же время еще до начала мероприятия министр обороны Германии анонсировал новый пакет военной помощи нашему государству. Официально объявить о нем чиновник планирует уже сегодня.

"Прогресс в направлении боеприпасов есть. С одной стороны, благодаря чешской инициативе, но мы также сможем объявить еще один пакет здесь сегодня. Следовательно, дело продвигается иногда маленькими, иногда большими шагами, но главное — это постоянная поставка боеприпасов", — сказал Писториус.

Кроме того, он пообещал предоставление финансирования на сумму 500 миллионов евро.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какие еще темы станут ключевыми при обсуждении на заседании Рамштайна. Также говорили, как в рамках мероприятия Украина может использовать атаки на российские НПЗ.

Германия
война
ВСУ
военная помощь
военные
Рамштайн
война в Украине

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