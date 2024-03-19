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Зустріч Рамштайн — Німеччина анонсувала військову допомогу для України

19 березня 2024 15:27
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Козюк Тетяна
редактор
Зустріч Рамштайн — Німеччина анонсувала військову допомогу для України
Засідання Рамштайн 19 березня 2024 року. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У німецькому місті Рамштайн триває 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України. На ній, зокрема, обговорюють потреби української армії та постачання військової допомоги нашій державі. Однак, ще до початку заходу міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий транш для Києва. 

Про деталі заходу розповіло Міністерство оборони України, видання Радіо Свобода та Tagesschau.

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Як відомо, українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров. Зазначається, що пріорітетні питання засідання — надання Україні систем протиповітряної оборони та озброєння до них, ракет дальнього радіуса дії, артилерійських снарядів, сучасних систем РЕБ, а також бронетехніки. 

У той же час ще до початку заходу міністр оборони Німеччини анонсував новий пакет військової допомоги нашій державі. Офіційно оголосити про нього посадовець планує вже сьогодні. 

"Прогрес у напрямку боєприпасів є. З одного боку, завдяки чеській ініціативі, але ми також зможемо оголосити ще один пакет тут сьогодні. Отже, справа просувається інколи маленькими, інколи більшими кроками, але головне — це постійне постачання боєприпасів", — сказав Пісторіус. 

Крім того, він пообіцяв надання фінансування на суму 500 мільйонів євро. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, які ще теми стануть ключовими під час обговорення на засіданні Рамштайн. Також розповідали, як у рамках заходу Україна може використати атаки на російські НПЗ.

Німеччина
війна
ЗСУ
військова допомога
військові
Рамштайн
війна в Україні

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