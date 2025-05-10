Перемирие на 30 дней — у Путина отреагировали на дедлайн

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков нагло ответил на предложение "коалиции решительных" о прекращении огня на 30 дней. Он заявил, что Москва "не боится санкций".

Об этом сообщают росСМИ.

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Песков дерзко заявил, что Россия уже привыкла к санкциям и даже представляет, что будет делать после их объявлений и как минимизировать последствия этих ограничений.

"Мы этому научились, поэтому пугать нас этими санкциями — это дело пустое", — сказал пресс-секретарь Путина.

Кроме того, на ультиматум "коалиции решительных" отреагировал и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своих соцсетях он набросился на мировых лидеров, которые приехали в Киев, и облил их грязью и оскорблениями.

"Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсуждать мир в Киеве. Вместо этого они выжигают угрозы в адрес России. Или перемирие для передышки бандеровских орд, или новые санкции. Вы думаете, что это разумно, а? Засуньте эти мирные планы в свои пангендерные задницы!" — написал Медведев.

Напомним, премьер Британии Кир Стармер во время визита в Киев 10 мая призвал к полному перемирию между РФ и Украиной на 30 дней. Он считает, что это послужит первым шагом для мирных переговоров.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что режим тишины может начаться уже с 12 мая. Это должно быть всеобъемлющее и безусловное прекращение огня на земле, суше и в воздухе.