Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Привыкли к санкциям — Песков отреагировал на дедлайн по перемирию arrow

Привыкли к санкциям — Песков отреагировал на дедлайн по перемирию

10 мая 2025 16:19
Карина Приходько - Редактор
Перемирие на 30 дней — у Путина отреагировали на дедлайн
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Фото: росСМИ
Карина Приходько - Редактор

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков нагло ответил на предложение "коалиции решительных" о прекращении огня на 30 дней. Он заявил, что Москва "не боится санкций".

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Реакция Москвы на дедлайн по перемирию

Песков дерзко заявил, что Россия уже привыкла к санкциям и даже представляет, что будет делать после их объявлений и как минимизировать последствия этих ограничений.

"Мы этому научились, поэтому пугать нас этими санкциями — это дело пустое", — сказал пресс-секретарь Путина.

Кроме того, на ультиматум "коалиции решительных" отреагировал и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своих соцсетях он набросился на мировых лидеров, которые приехали в Киев, и облил их грязью и оскорблениями.

"Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсуждать мир в Киеве. Вместо этого они выжигают угрозы в адрес России. Или перемирие для передышки бандеровских орд, или новые санкции. Вы думаете, что это разумно, а? Засуньте эти мирные планы в свои пангендерные задницы!" — написал Медведев.

Напомним, премьер Британии Кир Стармер во время визита в Киев 10 мая призвал к полному перемирию между РФ и Украиной на 30 дней. Он считает, что это послужит первым шагом для мирных переговоров.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что режим тишины может начаться уже с 12 мая. Это должно быть всеобъемлющее и безусловное прекращение огня на земле, суше и в воздухе.

Украина Дмитрий Песков перемирие война в Украине Россия
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:42 В Харькове работники ТЦК избили мужчину — длится расследование

17:36 Продолжатся ли дожди и заморозки — погода в Харькове завтра

17:30 Макрон назвал лучшую гарантию безопасности для Украины

17:17 Выезд за границу — ситуация на трассе Одесса-Рени сегодня вечером

17:17 Макрон сделал новое заявление о военном контингенте в Украине

Если вы до сих пор путаете, что празднуют 8 и 9 мая, читайте это - 80x80

Если вы до сих пор путаете, что празднуют 8 и 9 мая, читайте это

17:12 Безжалостная инфляция — что произошло с ценами на яйца в мае 2025

17:11 Макрон и Стармер отвергли условия РФ по перемирию — что требует

17:11 Украина и партнеры будут укреплять армию — детали от Зеленского

16:52 Символическая встреча — Стармер оценил работу "Коалиции желающих"

16:50 В Москве юноша вышел с плакатом "Нет войне" — его избила полиция

17:42 В Харькове работники ТЦК избили мужчину — длится расследование

17:36 Продолжатся ли дожди и заморозки — погода в Харькове завтра

17:30 Макрон назвал лучшую гарантию безопасности для Украины

17:17 Выезд за границу — ситуация на трассе Одесса-Рени сегодня вечером

17:17 Макрон сделал новое заявление о военном контингенте в Украине

Если вы до сих пор путаете, что празднуют 8 и 9 мая, читайте это - 80x80

Если вы до сих пор путаете, что празднуют 8 и 9 мая, читайте это

17:12 Безжалостная инфляция — что произошло с ценами на яйца в мае 2025

17:11 Макрон и Стармер отвергли условия РФ по перемирию — что требует

17:11 Украина и партнеры будут укреплять армию — детали от Зеленского

16:52 Символическая встреча — Стармер оценил работу "Коалиции желающих"

16:50 В Москве юноша вышел с плакатом "Нет войне" — его избила полиция

20:16 Кабачки, клубника и мясо — цены на одесском рынке в мае

06:33 День памяти 8 или 9 мая — когда одесситы вспоминают погибших

05:21 Красные линии Украины — судьба оккупированных территорий

7 мая

19:33 Обещания Трампа и роль Украины — перспективы завершения войны

06:33 Хлопок юга — государство компенсирует аграриям 50% расходов

6 мая

22:33 Бронирование одесских аграриев — вводятся новые правила

19:33 Урожай в Одесской области под угрозой — озимые нуждаются в дожде

5 мая

22:33 Курортный сезон в Одессе — стоит ли открывать пляжи

2 мая

20:23 Трагедия 2 мая — что думают одесситы о событиях 11 лет спустя

1 мая

22:33 Соглашение о недрах с США — как это отразится на будущем Одесчины

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:05 Валютное неравноправие — какие номиналы евро становятся ненужными

3 мая 2025

19:05 Эти доллары и евро не обменять — от каких купюр нужно избавиться

30 апреля 2025

10:47 Поляк признался, что его удивило в украинских супермаркетах

2 мая 2025

17:30 Марки шин для авто, которых надо избегать любой ценой

4 мая 2025

05:45 Оплата обязательна — в каком транспорте пенсионеры не имеют льгот

6 мая 2025

09:15 Что означает странный красный плюс на светофоре

3 мая 2025

15:15 За лом меди дорого заплатят в мае — сколько стоит 1 кг металла

14:20 Депортация украинцев из Германии — как избежать выселения в мае

27 апреля 2025

05:32 Звонят мошенники — какие номера телефона стоит сразу блокировать

1 мая 2025

18:01 Некоторых УБД лишат льгот и выплат — кого коснется