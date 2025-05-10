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Звикли до санкцій — Пєсков відреагував на дедлайн щодо перемир'я

10 травня 2025 16:19
Карина Приходько - Редактор
Перемир'я на 30 днів — у Путіна відреагували на дедлайн
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ
Карина Приходько - Редактор

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков нахабно відповів на пропозицію "коаліції рішучих" щодо припинення вогню на 30 днів. Він заявив, що Москва "не боїться санкцій".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пєсков зухвало заявив, що Росія вже звикла до санкцій і навіть уявляє, що робитиме після їх оголошень та як мінімізуватиме наслідки цих обмежень. 

"Ми цьому навчилися, тож лякати нас цими санкціями — це справа порожня", — сказав речник Путіна.

Крім того, на ультиматум "коаліції рішучих" відреагував і заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. У своїх соцмережах він накинувся на світових лідерів, які приїхали до Києва, та облив їх брудом і образами. 

"Макрон, Мерц, Стармер і Туск мали обговорювати мир у Києві. Замість цього вони випалюють погрози на адресу Росії. Або перемир'я для перепочинку бандерівських орд, або нові санкції. Ви думаєте, що це розумно, га? Засуньте ці мирні плани у свої пангендерні дупи!" — написав Медведєв.

Нагадаємо, прем'єр Британії Кір Стармер під час візиту до Києва 10 травня закликав до повного перемир'я між РФ та Україною на 30 днів. Він вважає, що це слугуватиме першим кроком для мирних переговорів.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що режим тиші може розпочатися вже з 12 травня.  Це має бути всеосяжне та безумовне припинення вогню на землі, суші та у повітрі.

Україна Дмитро Пєсков перемир'я війна в Україні Росія
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