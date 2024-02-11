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Увольнение Наева — экс-командующий рассказал, как узнал о своей отставке

11 февраля 2024 15:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Увольнение Наева — экс-командующий рассказал, как узнал о своей отставке
Экс-командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Фото: АрмияInform
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Экс-командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что узнал о своем увольнении с должности из средств массовой информации. По его словам, он занимал ее с 2020 года.

Об этом он сообщил в воскресенье, 11 февраля, в своем Telegram.

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Увольнение Сергея Наева с должности

Генерал-лейтенант подчеркнул, что это было сложное время для нашего государства.

"Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, которую занимал с 2020 года. Это были сложные времена. Один из самых тяжелых периодов истории Украины. И вместе с вами мы с достоинством прошли этот путь", — написал военный.

Благодарность от Наева всем военным за службу

Наев поблагодарил всех военных за их службу, слаженную работу, поддержку и доверие.

"Украина сохранила свою Свободу и государственность. В этом есть заслуга каждого из нас. Но работа не закончена, война продолжается! Враг должен быть уничтожен, наши земли деоккупированы, а зло наказано! Уверен, это нам по силам! Украинцы умеют творить чудеса, поэтому верю в каждого из вас! Мечтаю о нашей Победе и знаю, что этот день наступит!" — написал бывший командующий.

увольнение Сергея Наева
Скриншот сообщения из Telegram Сергея Наева
увольнение Сергея Наева
Скриншот сообщения из Telegram Сергея Наева

Напомним, 11 февраля Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергея Наева. Теперь на этом посту указан Юрий Содоль.

Также 10 февраля Владимир Зеленский провел встречу с обновленным военным руководством Украины.

Владимир Зеленский
Сергей Наев
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