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Звільнення Наєва — екскомандувач розповів, як дізнався про свою відставку

11 лютого 2024 15:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Звільнення Наєва — екскомандувач розповів, як дізнався про свою відставку
Екскомандувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Фото: АрміяInform
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Екскомандувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення з посади із засобів масової інформації. За його словами, він обіймав її з 2020 року.

Про це він повідомив в неділю, 11 лютого, у своєму Telegram.

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Звільнення Сергія Наєва з посади

Генерал-лейтенант наголосив, що це були складні часи для нашої держави.

"Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року. Це були складні часи. Один з найважчих періодів історії України. І разом з вами ми з гідністю пройшли цей шлях", — написав військовий. 

Подяка від Наєва всім військовим за службу

Наєв подякував всім військовим за їхню службу, злагоджену роботу, підтримку та довіру.

"Україна зберегла свою Свободу та державність. В цьому є заслуга кожного з нас. Але роботу не закінчено, війна триває! Ворог має бути знищений, наші землі деокуповані, а зло покаране! Впевнений, це нам під силу! Українці вміють творити дива, тому вірю в кожного з вас! Мрію про нашу Перемогу і знаю, що цей день настане!" — написав колишній командувач.

звільнення Сергія Наєва
Скриншот допису з Telegram Сергія Наєва
звільнення Сергія Наєва
Скриншот допису з Telegram Сергія Наєва

Зазначимо, 11 лютого Президент України Володимир Зеленський відправив у відставку Командувача об'єднаних сил Збройних Сил України Сергія Наєва. Тепер на цій посаді вказано Юрія Содоля.

Також 10 лютого Володимир Зеленський провів зустріч з оновленим військовим керівництвом України.

Володимир Зеленський
Сергій Наєв
військові
звільнення
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відставка

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