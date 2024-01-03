Вибухи у Дніпрі 3 січня — що відомо

У Дніпрі пролунали вибухи
3 січня 2024 14:23
Вибухи у Дніпрі. Ілюстративне фото: T.ME/DNEPROPERATYV
У Дніпрі сьогодні, 3 січня, пролунали вибухи. Наразі повітряна тривога оголошена в деяких областях України.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Що відомо про вибухи у Дніпрі 3 січня
"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють корепонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні.
Своєю чергою в Повітряних Силах попереджали раніше, що ракета рухається в напрямку Дніпра.
Де триває небезпека
Наразі повітряну тривогу оголошено в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.
Нагадаємо, російські окупанти знову обстріляли з артилерії Херсонщину. Внаслідок ворожої атаки загинув місцевий житель села Садове.
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