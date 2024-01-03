Вибухи у Дніпрі 3 січня — що відомо

Вибухи у Дніпрі. Ілюстративне фото: T.ME/DNEPROPERATYV

У Дніпрі сьогодні, 3 січня, пролунали вибухи. Наразі повітряна тривога оголошена в деяких областях України.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють корепонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram Суспільне Дніпро

Своєю чергою в Повітряних Силах попереджали раніше, що ракета рухається в напрямку Дніпра.

Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Де триває небезпека

Наразі повітряну тривогу оголошено в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, російські окупанти знову обстріляли з артилерії Херсонщину. Внаслідок ворожої атаки загинув місцевий житель села Садове.