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У Дніпрі пролунали вибухи

3 січня 2024 14:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вибухи у Дніпрі 3 січня — що відомо
Вибухи у Дніпрі. Ілюстративне фото: T.ME/DNEPROPERATYV
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Дніпрі сьогодні, 3 січня, пролунали вибухи. Наразі повітряна тривога оголошена в деяких областях України.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі 3 січня 

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють корепонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні. 

повітряна тривога
Скриншот допису з Telegram Суспільне Дніпро

Своєю чергою в Повітряних Силах попереджали раніше, що ракета рухається в напрямку Дніпра. 

повітряна тривога
Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Де триває небезпека

Наразі повітряну тривогу оголошено в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. 

загроза ракет
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, російські окупанти знову обстріляли з артилерії Херсонщину. Внаслідок ворожої атаки загинув місцевий житель села Садове.

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