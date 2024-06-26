Вибухи в Херсоні 26 червня - що відомо

У Херсоні пролунали сильні вибухи
У Херсоні у середу, 26 червня, прогриміли вибухи. Відомо, що повітряної тривоги в області оголошено не було.
Про це повідомили місцеві ЗМІ.
Вибухи в Херсоні 26 червня
О 21:22 місцеві ЗМІ повідомили про вибухи в Херсоні.
"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться в повідомлені.
О 21:34 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників для Херсонської області.
Станом на 21:37 карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у середу, 26 червня, російські війська знову атакували Херсон за допомогою безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки постраждало двоє дітей та троє дорослих.
Раніше ми писали, що росіяни обстріляли Харківську область керованими авіаційними бомбами. Внаслідок обстрілу постраждало дев'ять людей.
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