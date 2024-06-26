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У Херсоні пролунали сильні вибухи

26 червня 2024 21:28
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Вибухи в Херсоні 26 червня - що відомо
В Одесі пролунав вибух. Ілюстративне фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Херсоні у середу, 26 червня, прогриміли вибухи. Відомо, що повітряної тривоги в області оголошено не було. 

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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О 21:22 місцеві ЗМІ повідомили про вибухи в Херсоні.

"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться в повідомлені.

Допис місцевого ЗМІ. Фото: скриншот
Допис місцевого ЗМІ. Фото: скриншот

О 21:34 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників для Херсонської області.

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот
Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Станом на 21:37 карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у середу, 26 червня, російські війська знову атакували Херсон за допомогою безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки постраждало двоє дітей та троє дорослих.

Раніше ми писали, що росіяни обстріляли Харківську область керованими авіаційними бомбами. Внаслідок обстрілу постраждало дев'ять людей.

Україна

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