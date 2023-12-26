Повітряна тривога в Києві 26 грудня

Ракета летить в небі. Фото: Depositphotos

У Києві оголосили повітряну тривогу вранці 26 грудня. Українців попереджають про небезпеку застосування балістики.

Про це повідомляє КМВА.

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"Увага! Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису КМВА

Водночас про загрозу застосування балістики для півночі, сходу та центру України попередили й в Повітряних Силах.

Скриншот допису Повітряних Сил

Нагадаємо, що за попередню добу росіяни з мінометів та артилерії обстріляли понад 15 населених пунктів. Один місцевий житель поранений, його госпіталізували.

Також ми писали, що протягом минулої доби росіяни 74 рази обстріляли Херсонську область. При цьому було випущено 391 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та дронів.