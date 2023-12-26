Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Києві оголошено повітряну тривогу — яка небезпека загрожує arrow

У Києві оголошено повітряну тривогу — яка небезпека загрожує

26 грудня 2023 09:53
оновлено: 10:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Повітряна тривога в Києві 26 грудня
Ракета летить в небі. Фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві оголосили повітряну тривогу вранці 26 грудня. Українців попереджають про небезпеку застосування балістики.

Про це повідомляє КМВА.

Читайте також:

Повітряна тривога в Києві 26 грудня

"Увага! Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!", — йдеться у повідомленні.

null
Скриншот допису КМВА

Водночас про загрозу застосування балістики для півночі, сходу та центру України попередили й в Повітряних Силах.

null
Скриншот допису Повітряних Сил

Нагадаємо, що за попередню добу росіяни з мінометів та артилерії обстріляли понад 15 населених пунктів. Один місцевий житель поранений, його госпіталізували. 

Також ми писали, що протягом минулої доби росіяни 74 рази обстріляли Херсонську область. При цьому було випущено 391 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та дронів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Росіяни продовжують прикриватись ЗАЕС та обстрілювати мирні міста, — мер Енергодара - 80x80

Росіяни продовжують прикриватись ЗАЕС та обстрілювати мирні міста, — мер Енергодара

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі