У Кривому Розі загинула жінка після російського обстрілу

У Кривому Розі після удару росіян загинула жінка, чоловік якої воює на фронті
Російські війська вдарили по Кривому Розі. Під час атаки загинула переселенка із Херсонщини, чоловік якої воює у складі Збройних сил України на фронті.
Про це Новини.LIVE розповіли жителі будинків, пошкоджених внаслідок ворожої атаки.
Удар росіян по Кривому Розі та наслідки
Журналісти після спілкування з потерпілими кажуть, що їм самим чудом вдалося вижити. Одна з жінок заснула біля стіни, тож її не "накрило" вибуховою хвилею. Інша була не вдома, інакше б загинула.
Дружина одного із військовослужбовців, який сьогодні захищає на фронті Україну, загинула у своїй квартирі після обстрілу.
Місцеві сьогодні допомагають розбирати завали пошкоджених будівель та хоча б якось відновлювати житло постраждалих.
Нагадаємо, росіяни у середу, 12 червня, завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Загинули дев'ятеро людей, ще 29 — постраждали. Серед травмованих — п'ятеро дітей.
14 червня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок атаки росіян.
Президент Володимир Зеленський закликав союзників посилити українську ППО через російські акти терору.
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