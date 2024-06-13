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У Кривому Розі після удару росіян загинула жінка, чоловік якої воює на фронті

13 червня 2024 14:50
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
У Кривому Розі загинула жінка після російського обстрілу
Рятувальник під час пожежі в Кривому Розі. Фото: Telegram dnipropetrovskaODA
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Російські війська вдарили по Кривому Розі. Під час атаки загинула переселенка із Херсонщини, чоловік якої воює у складі Збройних сил України на фронті. 

Про це Новини.LIVE розповіли жителі будинків, пошкоджених внаслідок ворожої атаки.

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Журналісти після спілкування з потерпілими кажуть, що їм самим чудом вдалося вижити. Одна з жінок заснула біля стіни, тож її не "накрило" вибуховою хвилею. Інша була не вдома, інакше б загинула.

Дружина одного із військовослужбовців, який сьогодні захищає на фронті Україну, загинула у своїй квартирі після обстрілу. 

Місцеві сьогодні допомагають розбирати завали пошкоджених будівель та хоча б якось відновлювати житло постраждалих.

Нагадаємо, росіяни у середу, 12 червня, завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Загинули дев'ятеро людей, ще 29 — постраждали. Серед травмованих — п'ятеро дітей.

14 червня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок атаки росіян. 

Президент Володимир Зеленський закликав союзників посилити українську ППО через російські акти терору. 

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