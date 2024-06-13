В Кривом Роге погибла женщина после российского обстрела

Спасатель при пожаре в Кривом Роге. Фото: Telegram dnipropetrovskaODA

Российские войска ударили по Кривому Рогу. Во время атаки погибла переселенка из Херсона, муж которой воюет в составе Вооруженных сил Украины на фронте.

Об этом Новини.LIVE рассказали жители домов, поврежденных в результате вражеской атаки.

Читайте также:

Удар россиян по Кривому Рогу и последствия

Журналисты после общения с потерпевшими узнали, что им чудом удалось выжить. Одна из женщин заснула около стены, поэтому ее не "накрыло" взрывной волной. Другая была не дома, иначе погибла бы.

Жена одного из военнослужащих, сегодня защищающего на фронте Украину, погибла в своей квартире после обстрела.

Местные сегодня помогают разбирать завалы поврежденных зданий и хотя бы как-то восстановить жилье пострадавших.

Напомним, россияне в среду, 12 июня, нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области. Погибли девять человек, еще 29 — пострадали. Среди травмированных — пятеро детей.

Впоследствии в Офисе генпрокурора сообщили об увеличении количества пострадавших и погибших после российской атаки на город. Погибли девять человек, еще 29 — пострадали. Среди травмированных — пятеро детей.

14 июня в Кривом Роге объявлен днем ​​траура по погибшим в результате атаки россиян.

Президент Владимир Зеленский призвал союзников усилить украинскую ПВО из-за российских актов террора.

