Внаслідок влучання ракети по будинку в Кривому Розі 12 червня загинуло дев'ять людей

Ракетний удар по будинку в Кривому Розі — кількість загиблих зросла
Російські загарбники у середу, 12 червня, здійснили ракетний удар по житловій забудові в Кривому Розі Дніпропетровської області. Кількість жертв внаслідок обстрілу зросла до дев'яти.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.
Ракетний удар по Кривому Розі 12 червня
"ОНОВЛЕНО: Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу збільшилася до дев'яти", — йдеться у повідомленні.
Також внаслідок російського обстрілу було поранено 29 людей, серед них п'ятеро — діти. Наразі триває пошуково-рятувальна операція на місці удару.
Раніше ми писали, що у Кривому Розі пролунав вибух. Повітряні сили попереджали мешканців про рух ракети у напрямку міста.
Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про влучання російської ракети у житловий будинок в Кривому Розі.
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