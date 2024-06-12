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Ракетний удар по будинку в Кривому Розі — кількість загиблих зросла

12 червня 2024 19:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Внаслідок влучання ракети по будинку в Кривому Розі 12 червня загинуло дев'ять людей
Розбір завалів будинку. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у середу, 12 червня, здійснили ракетний удар по житловій забудові в Кривому Розі Дніпропетровської області. Кількість жертв внаслідок обстрілу зросла до дев'яти.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.

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Ракетний удар по Кривому Розі 12 червня

"ОНОВЛЕНО: Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу збільшилася до дев'яти", — йдеться у повідомленні.

Також внаслідок російського обстрілу було поранено 29 людей, серед них п'ятеро — діти. Наразі триває пошуково-рятувальна операція на місці удару.

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Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Раніше ми писали, що у Кривому Розі пролунав вибух. Повітряні сили попереджали мешканців про рух ракети у напрямку міста.

Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про влучання російської ракети у житловий будинок в Кривому Розі.

Дніпропетровська область
ракетний удар
обстріли
війна в Україні
ракети
Кривий Ріг

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