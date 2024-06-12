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Ракетный удар по дому в Кривом Роге — количество погибших возросло

12 июня 2024 19:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В результате попадания ракеты по дому в Кривом Роге 12 июня погибли девять человек
Разбор завалов дома. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в среду, 12 июня, нанесли ракетный удар по жилой застройке в Кривом Роге Днепропетровской области. Число жертв в результате обстрела возросло до девяти.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram.

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Ракетный удар по Кривому Рогу 12 июня

"ОБНОВЛЕНО: Число погибших в результате вражеской атаки по Кривому Рогу увеличилось до девяти", — говорится в сообщении.

Также в результате российских обстрелов были ранены 29 человек, среди них пятеро — дети. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция на месте удара.

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Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Ранее мы писали, что в Кривом Роге раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали жителей о движении ракеты в направлении города.

Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о попадании российской ракеты в жилой дом в Кривом Роге.

Днепропетровская область
ракетный удар
обстрелы
война в Украине
ракеты
Кривой Рог

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