В результате попадания ракеты по дому в Кривом Роге 12 июня погибли девять человек

Разбор завалов дома. Фото: ГСЧС

Российские захватчики в среду, 12 июня, нанесли ракетный удар по жилой застройке в Кривом Роге Днепропетровской области. Число жертв в результате обстрела возросло до девяти.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram.

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Ракетный удар по Кривому Рогу 12 июня

"ОБНОВЛЕНО: Число погибших в результате вражеской атаки по Кривому Рогу увеличилось до девяти", — говорится в сообщении.

Также в результате российских обстрелов были ранены 29 человек, среди них пятеро — дети. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция на месте удара.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Ранее мы писали, что в Кривом Роге раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали жителей о движении ракеты в направлении города.

Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о попадании российской ракеты в жилой дом в Кривом Роге.