У Кривому Розі 11 грудня було чутно вибух

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: t. me kyiv_n

У Кривому Розі повідомляють про вибух. Наразі причини і наслідки вибуху з'ясовуються, у низці областей триває повітряна тривога.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

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Вибух у Кривому Розі. Фото: скриншот

В Кривому Розі чутно вибухи

"У Кривому Розі чутно звуки вибухів", — повідомили кореспонденти Суспільного.

Пізніше стало відомо про низку нових вибухів. Ситуація лишається невизначеною. Наразі не відомо, що спричинило вибули, а також чи є руйнування і жертви.

Повторні вибухи у Кривому Розі. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що в Україні вдень 11 грудня у низці областей оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають українців про пуск ракети у бік Кривого Рогу.

Нагадаємо, раніше голова Одеської ОДА Олег Кіпер закликав жителів Білгород-Дністровського та Одеського районів перебувати в укриттях.