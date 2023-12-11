У Кривому Розі 11 грудня було чутно вибух

У Кривому Розі повідомляють про вибухи
У Кривому Розі повідомляють про вибух. Наразі причини і наслідки вибуху з'ясовуються, у низці областей триває повітряна тривога.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
В Кривому Розі чутно вибухи
"У Кривому Розі чутно звуки вибухів", — повідомили кореспонденти Суспільного.
Пізніше стало відомо про низку нових вибухів. Ситуація лишається невизначеною. Наразі не відомо, що спричинило вибули, а також чи є руйнування і жертви.
Раніше ми повідомляли, що в Україні вдень 11 грудня у низці областей оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають українців про пуск ракети у бік Кривого Рогу.
Нагадаємо, раніше голова Одеської ОДА Олег Кіпер закликав жителів Білгород-Дністровського та Одеського районів перебувати в укриттях.
Читайте Новини.LIVE!