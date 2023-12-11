Повітряна тривога зараз, 11 грудня - ракетна небезпека

В Україні оголосили повітряну тривогу — зафіксовано пуск ракети
11 грудня 2023 14:57
Пуск крилатої ракети. Фото: російські ЗМІ
В Україні вдень 11 грудня у низці областей оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають українців про пуск ракети у бік Кривого Рогу.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
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Карта повітряних тривог вдень 11 грудня
Станом на 14:57 карта повітряних тривог має такий вигляд.
У Повітряних силах повідомили, що повітряна тривога в Україні оголошена через ракетну загрозу. Також військові попередили про рух ракети у напрямку Кривого Рогу на Дніпропетровщині.
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