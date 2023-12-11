Повітряна тривога зараз, 11 грудня - ракетна небезпека

Пуск крилатої ракети. Фото: російські ЗМІ

В Україні вдень 11 грудня у низці областей оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають українців про пуск ракети у бік Кривого Рогу.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Читайте також:

Карта повітряних тривог вдень 11 грудня

Станом на 14:57 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог 11 грудня

У Повітряних силах повідомили, що повітряна тривога в Україні оголошена через ракетну загрозу. Також військові попередили про рух ракети у напрямку Кривого Рогу на Дніпропетровщині.

Повідомлення про ракетну небезпеку 11 грудня

Новина доповнюється...