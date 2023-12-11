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В Україні оголосили повітряну тривогу — зафіксовано пуск ракети

11 грудня 2023 14:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Повітряна тривога зараз, 11 грудня - ракетна небезпека
Пуск крилатої ракети. Фото: російські ЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні вдень 11 грудня у низці областей оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають українців про пуск ракети у бік Кривого Рогу. 

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Карта повітряних тривог вдень 11 грудня

Станом на 14:57 карта повітряних тривог має такий вигляд. 

Карта повітряних тривог 11 грудня
Карта повітряних тривог 11 грудня

У Повітряних силах повідомили, що повітряна тривога в Україні оголошена через ракетну загрозу. Також військові попередили про рух ракети у напрямку Кривого Рогу на Дніпропетровщині. 

Повідомлення про ракетну небезпеку 11 грудня
Повідомлення про ракетну небезпеку 11 грудня

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