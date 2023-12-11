Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Украине объявили воздушную тревогу — зафиксирован пуск ракеты arrow

В Украине объявили воздушную тревогу — зафиксирован пуск ракеты

11 декабря 2023 14:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Воздушная тревога сейчас, 11 декабря – ракетная опасность
Пуск крылатой ракеты. Фото: российские СМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине днем 11 декабря в ряде областей объявлена воздушная тревога. Военные предупреждают украинцев о пуске ракеты в сторону Кривого Рога.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Читайте также:

Карта воздушных тревог днем 11 декабря

По состоянию на 14:57 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог 11 декабря
Карта воздушных тревог 11 декабря

В Воздушных силах сообщили, что воздушная тревога в Украине объявлена из-за ракетной угрозы. Также военные предупредили о движении ракеты в направлении Кривого Рога в Днепропетровской области.

Сообщение о ракетной опасности 11 декабря
Сообщение о ракетной опасности 11 декабря

Напомним, этой ночью российские оккупанты выпустили восемь крылатых ракет по Киевской области. Силам ПВО удалось уничтожить все вражеские цели, однако в результате падения обломков есть разрушения и четверо пострадавших.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что воздушную тревогу в Киеве объявили после взрывов, ракеты, которыми сегодня ночью атаковали россияне, летят довольно быстро и у сил ПВО есть считанные минуты на реагирование.

Добавим, руководитель Дарницкой районной городской администрации Киева Николай Калашник обнародовал фото последствий падения обломков сбитых ракет в столице.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага - 80x80

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Актуальное по теме