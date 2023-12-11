Воздушная тревога сейчас, 11 декабря – ракетная опасность

Пуск крылатой ракеты. Фото: российские СМИ

В Украине днем 11 декабря в ряде областей объявлена воздушная тревога. Военные предупреждают украинцев о пуске ракеты в сторону Кривого Рога.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Карта воздушных тревог днем 11 декабря

По состоянию на 14:57 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог 11 декабря

В Воздушных силах сообщили, что воздушная тревога в Украине объявлена из-за ракетной угрозы. Также военные предупредили о движении ракеты в направлении Кривого Рога в Днепропетровской области.

Сообщение о ракетной опасности 11 декабря

Напомним, этой ночью российские оккупанты выпустили восемь крылатых ракет по Киевской области. Силам ПВО удалось уничтожить все вражеские цели, однако в результате падения обломков есть разрушения и четверо пострадавших.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что воздушную тревогу в Киеве объявили после взрывов, ракеты, которыми сегодня ночью атаковали россияне, летят довольно быстро и у сил ПВО есть считанные минуты на реагирование.

Добавим, руководитель Дарницкой районной городской администрации Киева Николай Калашник обнародовал фото последствий падения обломков сбитых ракет в столице.