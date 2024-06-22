Повітряна тривога в Україні вночі, 22 червня, загроза застосування авіаційних засобів ураження

Масштабна повітряна тривога — велика загроза ударів БпЛА і тактичної авіації
22 червня 2024 02:58
оновлено: 02:58
Військові ППО знищують російські цілі. Фото ілюстративне: Facebbok/serhiynaiev
На всій території України вночі, 22 червня, зберігається загроза російських ударів. У небі — ворожа авіація та ударні безпілотники.
Про небезпеку попереджають військові Повітряних сил ЗСУ.
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О 02:55 стало відомо про рух ударних БпЛА на західній Україні, у напрямку Львівської області. Ще одна група ударних дронів помічена у Житомирській області.
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