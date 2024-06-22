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Масштабна повітряна тривога — велика загроза ударів БпЛА і тактичної авіації

22 червня 2024 02:58
оновлено: 02:58
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Україні вночі, 22 червня, загроза застосування авіаційних засобів ураження
Військові ППО знищують російські цілі. Фото ілюстративне: Facebbok/serhiynaiev
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

На всій території України вночі, 22 червня, зберігається загроза російських ударів. У небі — ворожа авіація та ударні безпілотники.  

Про небезпеку попереджають військові Повітряних сил ЗСУ. 

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Загроза російських ударів вночі 22 червня  

О 02:55 стало відомо про рух ударних БпЛА на західній Україні, у напрямку Львівської області. Ще одна група ударних дронів помічена у Житомирській області. 

Загроза ударів безпілотниками вночі 22 червня
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Новина доповнюється. 

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ЗСУ
безпілотники
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загроза

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