Повітряна тривога в Україні вночі, 22 червня, загроза застосування авіаційних засобів ураження

Військові ППО знищують російські цілі. Фото ілюстративне: Facebbok/serhiynaiev

На всій території України вночі, 22 червня, зберігається загроза російських ударів. У небі — ворожа авіація та ударні безпілотники.

Про небезпеку попереджають військові Повітряних сил ЗСУ.

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Загроза російських ударів вночі 22 червня

О 02:55 стало відомо про рух ударних БпЛА на західній Україні, у напрямку Львівської області. Ще одна група ударних дронів помічена у Житомирській області.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

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