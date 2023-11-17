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У Повітряних силах попередили про загрозу ударних БпЛА — що відомо

17 листопада 2023 19:58
оновлено: 20:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Повітряних силах попередили про загрозу ударних БпЛА — що відомо
БпЛа в повітрі. Ілюстративне фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні зараз, 17 листопада, існує загроза застосування ворожих ударних БпЛА з півдня. Повітряно тривогу не оголошено.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Станом на зараз, в Україні Повітряні сили ЗС оголосили загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. Проте повітряну тривогу наразі не оголошено.

Повідомлення про загрозу ворожих БпЛА
Повідомлення про загрозу ворожих БпЛА. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Також Командування Повітряних Сил сповіщає про рух БпЛА саме на Дніпропетровщину. Проте курс може змінитись у будь-який момент.

"Група ворожих дронів рухається з південного сходу у напрямку Павлограда", — зазначили у Повітряних Силах.

Повідомлення про напрям БпЛА
Повідомлення про рух ударних БпЛА. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Повідомляється про рух ворожої балістики у напрямку півночі, а саме до Харкова.

Повідомлення про напрямок руху БпЛА
Повідомлення про напрямок руху БпЛА. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, станом на 19:27, 17 листопада в Херсоні лунають гучні вибухи. Російська армія обстрілює місто.

Раніше повітряні сили України повідомили, що у Дніпропетровській та Запорізькій області — ракетна небезпека. Також небезпека виникла у Херсонській та Миколаївській областях. Незабаром тут зазначили, що ракета летить на Кривий Ріг.

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