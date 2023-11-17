У Повітряних силах попередили про загрозу ударних БпЛА — що відомо
В Україні зараз, 17 листопада, існує загроза застосування ворожих ударних БпЛА з півдня. Повітряно тривогу не оголошено.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Загроза балістичних ударів в Україні 17 листопада
Станом на зараз, в Україні Повітряні сили ЗС оголосили загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. Проте повітряну тривогу наразі не оголошено.
Також Командування Повітряних Сил сповіщає про рух БпЛА саме на Дніпропетровщину. Проте курс може змінитись у будь-який момент.
"Група ворожих дронів рухається з південного сходу у напрямку Павлограда", — зазначили у Повітряних Силах.
Повідомляється про рух ворожої балістики у напрямку півночі, а саме до Харкова.
Нагадаємо, станом на 19:27, 17 листопада в Херсоні лунають гучні вибухи. Російська армія обстрілює місто.
Раніше повітряні сили України повідомили, що у Дніпропетровській та Запорізькій області — ракетна небезпека. Також небезпека виникла у Херсонській та Миколаївській областях. Незабаром тут зазначили, що ракета летить на Кривий Ріг.
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