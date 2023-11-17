У Херсоні лунають вибухи, — місцеві ЗМІ

Вибух в Херсоні. Ілюстративне фото: Google

Станом на 19:27 в Херсоні лунають гучні вибухи. Російська армія обстрілює місто.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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За повідомленням місцевих ЗМІ, російська армія розпочала обстріл міста. Місцевих закликають прибувати в укриттях.

Джерело: Telegram

Раніше у ВПС України повідомляли про загрозу дронів-камікадзе з південного напрямку.

Повідомлення від ВПС України. Джерело: Telegram

Нагадаємо, що вчора в Херсоні місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів через загрозу з боку російських важких винищувачів Су-35. Також вибухи було чутно і в Кропивницькому через ракетну загрозу.