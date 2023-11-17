В Херсоне раздаются взрывы, — местные СМИ

Взрыв в Херсоне. Иллюстративное фото: Google

По состоянию на 19:27 в Херсоне раздаются громкие взрывы. Российская армия обстреливает город.

Об этом сообщают местные СМИ.

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По сообщению местных СМИ, российская армия начала обстрел города. Местных призывают прибывать в укрытиях.

Источник: Telegram

Ранее в ВВС Украины сообщали об угрозе дронов-камикадзе с южного направления.

Сообщение от ВВС Украины. Источник: Telegram

Напомним, что вчера в Херсоне местные жители сообщали о звуках взрывов из-за угрозы со стороны российских тяжелых истребителей Су-35. Также взрывы были слышны и в Кропивницком из-за ракетной угрозы.