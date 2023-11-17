В Херсоне раздаются взрывы, — местные СМИ
17 ноября 2023 19:34
Взрыв в Херсоне. Иллюстративное фото: Google
По состоянию на 19:27 в Херсоне раздаются громкие взрывы. Российская армия обстреливает город.
Об этом сообщают местные СМИ.
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Взрыв в Херсоне 17 ноября
По сообщению местных СМИ, российская армия начала обстрел города. Местных призывают прибывать в укрытиях.
Ранее в ВВС Украины сообщали об угрозе дронов-камикадзе с южного направления.
Напомним, что вчера в Херсоне местные жители сообщали о звуках взрывов из-за угрозы со стороны российских тяжелых истребителей Су-35. Также взрывы были слышны и в Кропивницком из-за ракетной угрозы.
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