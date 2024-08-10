У Шебекіно після прильотів 10 серпня розпочалася масштабна пожежа

Пожежа в Шебекіно. Фото: скриншот з відео

У російському місті Шебекіно в Бєлгородській області ввечері в суботу, 10 серпня, сталися прильоти. Внаслідок цього зайнялася масштабна пожежа.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, внаслідок ударів по Шебекіно постраждали троє людей: в одного чоловіка уламкове поранення грудей, у жінки уламкове поранення ноги. Ще один чоловік дістав баротравму та відмовився від ушпиталення.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, після прильотів розгорілася пожежа неподалік військової частини окупантів. Також палають два приватні будинки і комерційний об'єкт.

Крім того, пошкоджено фасади та вікна у трьох багатоповерхівках і спецоб'єктах. Через влучання в лінію електропередач частина міста залишається без світла.