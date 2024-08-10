В Шебекино по прилету 10 августа начался масштабный пожар

В Шебекино на Белгородщине прилеты — разгорелся масштабный пожар
В российском городе Шебекино в Белгородской области вечером в субботу, 10 августа, произошли прилеты. В результате этого начался масштабный пожар.
Об этом сообщают российские СМИ.
Атака Шебекино 10 августа
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате ударов по Шебекино пострадали три человека: у одного мужчины обломочное ранение груди, у женщины обломочное ранение ноги. Еще один человек получил баротравму и отказался от госпитализации.
Как пишут местные Telegram-каналы, после прилетов разгорелся пожар возле воинской части оккупантов. Также горят два частных дома и коммерческий объект.
Кроме того, повреждены фасады и окна в трех многоэтажках и спецобъектах. Из-за попадания в линию электропередач часть города остается без света.
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