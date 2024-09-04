Вибухи у Сумах ввечері, 4 вересня — окупанти запустили ракети

Вибух вночі. Ілюстративне фото: RINA/Kurir

Вибухи у Сумах пролунали ввечері, 4 вересня. Наразі там і у багатьох інших областях України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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"Суми під ударом балістики", — йдеться у повідомленні.

Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд: