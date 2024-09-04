Вибухи у Сумах ввечері, 4 вересня — окупанти запустили ракети

У Сумах знову лунають вибухи — окупанти запустили балістику
4 вересня 2024 23:39
Вибух вночі. Ілюстративне фото: RINA/Kurir
Вибухи у Сумах пролунали ввечері, 4 вересня. Наразі там і у багатьох інших областях України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
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"Суми під ударом балістики", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
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