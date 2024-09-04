Взрывы в Сумах вечером, 4 сентября, оккупанты запустили ракеты

В Сумах снова раздаются взрывы — оккупанты запустили баллистику
4 сентября 2024 23:39
Взрыв ночью. Иллюстративное фото: RINA/Kurir
Взрывы в Сумах раздались вечером, 4 сентября. Сейчас там и во многих других областях Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
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"Сумы под ударом баллистики", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Сейчас карта тревог выглядит так:
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