Взрывы в Сумах вечером, 4 сентября, оккупанты запустили ракеты

Взрыв ночью. Иллюстративное фото: RINA/Kurir

Взрывы в Сумах раздались вечером, 4 сентября. Сейчас там и во многих других областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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"Сумы под ударом баллистики", — говорится в сообщении.

Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так: