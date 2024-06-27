Вибухи в Івано-Франківській і Хмельницькій областях зараз, уночі 27 червня — що відомо

Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: weukraine.tv

Вибухи пролунали зараз, уночі в четвер, 27 червня, в Івано-Франківській і Хмельницькій областях. В обидвох регіонах триває повітряна тривога.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу ударних БпЛА. Також у Хмельницькій області зафіксували крилату ракету.

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Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 01:07, а в Івано-Франківській області о 01:46. О 02:19 у Повітряних Силах ЗС України попередили, що в напрямку міста Коломия Івано-Франківської області рухається ударний БпЛА. Станом на 02:30 ворожі безпілотники в Івано-Франківській області тримали курс на захід, а БпЛА з Вінницької області летіли в напрямку Хмельницької області. О 02:42 стало відомо, що через Хмельницьку область курсом на запад прямує крилата ракета.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Про те, що гучно в Коломиї о 02:40 попередив моніторинговий канал "Карта повітряних тривог". А про вибухи у Хмельницькій області повідомили кореспонденти "Суспільного".

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Карта повітряних тривог"

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ"

Офіційних коментарів від ОВА та місцевої влади щодо цієї атаки поки що немає.

Нагадаємо, уночі пролунали вибухи в Харківській області. Перед цим у Повітряних Силах попереджали про пуск КАБ.

Також цієї ночі російські окупанти атакували Україну ракетами "Калібр" і ударними БпЛА. Сигнал тривоги звучав у більшості областей.