Вибухи в Івано-Франківській і Хмельницькій областях зараз, уночі 27 червня — що відомо

В Івано-Франківській і Хмельницькій областях пролунали вибухи — що відомо
Вибухи пролунали зараз, уночі в четвер, 27 червня, в Івано-Франківській і Хмельницькій областях. В обидвох регіонах триває повітряна тривога.
У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу ударних БпЛА. Також у Хмельницькій області зафіксували крилату ракету.
Що відомо про вибухи в Івано-Франківській і Хмельницькій областях уночі 27 червня
Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 01:07, а в Івано-Франківській області о 01:46. О 02:19 у Повітряних Силах ЗС України попередили, що в напрямку міста Коломия Івано-Франківської області рухається ударний БпЛА. Станом на 02:30 ворожі безпілотники в Івано-Франківській області тримали курс на захід, а БпЛА з Вінницької області летіли в напрямку Хмельницької області. О 02:42 стало відомо, що через Хмельницьку область курсом на запад прямує крилата ракета.
Про те, що гучно в Коломиї о 02:40 попередив моніторинговий канал "Карта повітряних тривог". А про вибухи у Хмельницькій області повідомили кореспонденти "Суспільного".
Офіційних коментарів від ОВА та місцевої влади щодо цієї атаки поки що немає.
Нагадаємо, уночі пролунали вибухи в Харківській області. Перед цим у Повітряних Силах попереджали про пуск КАБ.
Також цієї ночі російські окупанти атакували Україну ракетами "Калібр" і ударними БпЛА. Сигнал тривоги звучав у більшості областей.
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