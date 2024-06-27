Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Івано-Франківській і Хмельницькій областях пролунали вибухи — що відомо arrow

В Івано-Франківській і Хмельницькій областях пролунали вибухи — що відомо

27 червня 2024 02:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Вибухи в Івано-Франківській і Хмельницькій областях зараз, уночі 27 червня — що відомо
Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: weukraine.tv
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Вибухи пролунали зараз, уночі в четвер, 27 червня, в Івано-Франківській і Хмельницькій областях. В обидвох регіонах триває повітряна тривога.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу ударних БпЛА. Також у Хмельницькій області зафіксували крилату ракету.

Читайте також:

Що відомо про вибухи в Івано-Франківській і Хмельницькій областях уночі 27 червня

Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 01:07, а в Івано-Франківській області о 01:46. О 02:19 у Повітряних Силах ЗС України попередили, що в напрямку міста Коломия Івано-Франківської області рухається ударний БпЛА. Станом на 02:30 ворожі безпілотники в Івано-Франківській області тримали курс на захід, а БпЛА з Вінницької області летіли в напрямку Хмельницької області. О 02:42 стало відомо, що через Хмельницьку область курсом на запад прямує крилата ракета.

В Івано-Франківській і Хмельницькій областях пролунали вибухи — що відомо - фото 1
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України
В Івано-Франківській і Хмельницькій областях пролунали вибухи — що відомо - фото 2
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України
В Івано-Франківській і Хмельницькій областях пролунали вибухи — що відомо - фото 3
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Про те, що гучно в Коломиї о 02:40 попередив моніторинговий канал "Карта повітряних тривог". А про вибухи у Хмельницькій області повідомили кореспонденти "Суспільного".

В Івано-Франківській і Хмельницькій областях пролунали вибухи — що відомо - фото 4
Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Карта повітряних тривог"
В Івано-Франківській і Хмельницькій областях пролунали вибухи — що відомо - фото 5
Скриншот повідомлення Telegram-каналу "СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ"

Офіційних коментарів від ОВА та місцевої влади щодо цієї атаки поки що немає.

Нагадаємо, уночі пролунали вибухи в Харківській області. Перед цим у Повітряних Силах попереджали про пуск КАБ.

Також цієї ночі російські окупанти атакували Україну ракетами "Калібр" і ударними БпЛА. Сигнал тривоги звучав у більшості областей.

вибух
обстріли
Івано-Франківська область
Хмельницька область
повітряна тривога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони