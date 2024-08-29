Атака РФ на Київ 29 серпня — уламки Шахеда впали на дитячий майданчик

В Києві під час атаки РФ уламки ворожого дрону впали на дитячий майданчик
29 серпня 2024 05:14
"Шахед". Фото: mil.in.ua
В ніч проти 29 серпня Росія вкотре атакувала Україну дронами, зокрема і Київ. В Дніпровському районі уламки впали на дитячий майданчик.
Про це в своєму Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Читайте також:
Що відомо станом на зараз
"У Дніпровському районі на дитячий майданчик між будинками впали уламки БпЛА. Екстрені служби прямують для перевірки", — йдеться у повідомленні о 04:49.
Водночас у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) підтвердили вищезазначену інформацію та додали, що руйнувань та потерпілих немає.
"В Дніпровському районі, на місці падіння уламків БпЛА
— без руйнувань та потерпілих, пожежі не виявлено", — зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.
Читайте Новини.LIVE!