Атака РФ на Київ 29 серпня — уламки Шахеда впали на дитячий майданчик

"Шахед". Фото: mil.in.ua

В ніч проти 29 серпня Росія вкотре атакувала Україну дронами, зокрема і Київ. В Дніпровському районі уламки впали на дитячий майданчик.

Про це в своєму Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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"У Дніпровському районі на дитячий майданчик між будинками впали уламки БпЛА. Екстрені служби прямують для перевірки", — йдеться у повідомленні о 04:49.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) підтвердили вищезазначену інформацію та додали, що руйнувань та потерпілих немає.

"В Дніпровському районі, на місці падіння уламків БпЛА

— без руйнувань та потерпілих, пожежі не виявлено", — зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.