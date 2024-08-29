Атака РФ на Киев 29 августа — обломки Шахеда упали на детскую площадку

В Киеве во время атаки РФ обломки вражеского дрона упали на детскую площадку
В ночь на 29 августа Россия в очередной раз атаковала Украину дронами, в том числе и Киев. В Днепровском районе обломки упали на детскую площадку.
Об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Что известно по состоянию на сейчас
"В Днепровском районе на детскую площадку между домами упали обломки БпЛА. Экстренные службы направляются для проверки", — говорится в сообщении в 04:49.
В то же время, в Киевской городской военной администрации (КМВА) подтвердили вышеуказанную информацию и добавили, что разрушений и пострадавших нет.
"В Днепровском районе, на месте падения обломков БпЛА
— без разрушений и пострадавших, пожар не обнаружен», — отметил Сергей Попко, начальник КМВА.
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