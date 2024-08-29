Взрывы в Киеве 29 августа - Россия запустила дроны

Дрон в небе. Фото: Pacific Press

Утром в Киеве, 29 августа, были слышны звуки взрывов. Военные предупреждали о летящих в направлении города БПЛА.



Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Киеве слышны взрывы, вероятно, за пределами города, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 04:00.

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До этого военные фиксировали вражеские БПЛА в разных регионах Украины, включая Киевскую область. Позже, в 04:20 стало известно, что ударный беспилотник летит непосредственно в направлении Киева.

Кроме того, около двух часов назад, когда угроза дронов тоже существовала, на подступах к Киеву и в области работали силы ПВО. Об этом сообщали официальные каналы местной и областной власти.

Обновлено 04:38

"Продолжается атака вражеских БпЛА на Киев. В столице работает противовоздушная оборона. В Днепровском районе города предварительно зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки. По оперативной информации — без разрушений и пострадавших. Данные уточняются и обновляются", — сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

В то же время военные предупредили, что через Черниговскую область в направлении Киевской летит скоростная цель.