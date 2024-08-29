Воздушная тревога в Киеве и других областях Украины 29 августа 2024 года

"Шахед" в небе. Фото: mil.in.ua

В ночь на 29 августа в Киеве и в ряде других регионов Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стали вражеские БПЛА, зафиксированные в воздушном пространстве страны.

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Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

Что известно

"Воздушная тревога в городе Киев", — говорится в сообщении в 01:59.

Военные в 02:01 проинформировали украинцев, что вражеский БПЛА держит курс на Бориспольский район Киевской области.

Отметим, что первые дроны в воздушном пространстве Украины начали фиксировать еще с 22:50, 28 августа.

Обновлено в 02:06

Киевская областная военная администрация (КОВА) подтвердила, что в области зафиксировано БпЛА.

"Силы ПВО работают по целям", — сообщили в КОВА.

Кроме того, власти призвали украинцев быть в укрытиях до отбоя тревоги, а также придерживаться информации тишины. В частности, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Обновлено в 02:20

"Воздушная тревога продолжается! Угроза ударных БпЛА для столицы. В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — сообщил Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации (КГВА).

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 02:01, карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Сигнал объявили в большинстве областей.