Вибух в Кривому Розі сьогодні, 28 серпня

Ракета в небі. Ілюстративне фото: armyinform

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області у середу, 28 серпня, місцеві чули вибух. Раніше мешканців попереджали про загрозу ракетної атаки.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.

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"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Вілкула

Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. А згодом закликали мешканців міста перебувати в укриттях.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 11:00 повітряна тривога оголошена у половині областей України.