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В Кривом Роге раздался взрыв

28 августа 2024 10:49
Евгения Брюховецкая - редактор
Взрыв в Кривом Роге сегодня, 28 августа
Ракета в небе. Иллюстративное фото: armyinform
Евгения Брюховецкая - редактор

В городе Кривой Рог Днепропетровской области в среду, 28 августа, местные слышали взрыв. Ранее жителей предупреждали об угрозе ракетной атаки.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

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"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Вилкула

Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока. А позже призвали жителей города находиться в укрытиях.

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Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 11:00 воздушная тревога объявлена в половине областей Украины.

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Карта воздушных тревог alerts.in.ua

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