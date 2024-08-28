Взрыв в Кривом Роге сегодня, 28 августа

Ракета в небе. Иллюстративное фото: armyinform

В городе Кривой Рог Днепропетровской области в среду, 28 августа, местные слышали взрыв. Ранее жителей предупреждали об угрозе ракетной атаки.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

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"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Вилкула

Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока. А позже призвали жителей города находиться в укрытиях.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 11:00 воздушная тревога объявлена в половине областей Украины.