Взрыв в Кривом Роге сегодня, 28 августа

В Кривом Роге раздался взрыв
28 августа 2024 10:49
Ракета в небе. Иллюстративное фото: armyinform
В городе Кривой Рог Днепропетровской области в среду, 28 августа, местные слышали взрыв. Ранее жителей предупреждали об угрозе ракетной атаки.
Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.
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"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — говорится в сообщении.
Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока. А позже призвали жителей города находиться в укрытиях.
Отметим, что по состоянию на 11:00 воздушная тревога объявлена в половине областей Украины.
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