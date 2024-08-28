Обстріл Зміївки на Херсонщині - постраждала померла у лікарні

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Суспільне

Російські окупанти у вівторок, 27 серпня, завдали удару безпілотником по селу Зміївка Херсонської області. Внаслідок цього місцева жителька отримала важкі поранення, вона померла у лікарні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА у Telegram у середу, 28 серпня.

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"Жителька Зміївки, яка вчора потрапила під удар російського БпЛА, померла у лікарні", — йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що медики боролися за життя постраждалої, але травми виявилися надто тяжкими: її серце зупинилося у реанімаційному відділенні.

Крім того, до бюро судово-медичної експертизи доставили тіло 65-річного загиблого жителя села Садове — внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу він дістав травми, несумісні з життям.