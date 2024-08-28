Обстрел Змиевки на Херсонщине - пострадавшая умерла в больнице

Последствия атаки. Иллюстративное фото: Суспільне

Российские оккупанты во вторник, 27 августа, нанесли удар беспилотником по селу Змиевка Херсонской области. В результате местная жительница получила тяжелые ранения, она скончалась в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram в среду, 28 августа.

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"Жительница Змиевки, которая вчера попала под удар российского БпЛА, скончалась в больнице", — говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что медики боролись за жизнь пострадавшей, но травмы оказались слишком тяжелыми: ее сердце остановилось в реанимационном отделении.

Кроме того, в бюро судебно-медицинской экспертизы доставили тело 65-летнего погибшего жителя села Садовое — в результате вчерашнего утреннего обстрела он получил травмы, несовместимые с жизнью.