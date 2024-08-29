Повітряна тривога у Києві та інших областях України 29 серпня 2024 року

У Києві та низці областей України оголошено тривогу через дрони
В ніч проти 29 серпня у місті Києві та в низці інших регіонів України оголосили повітряну тривогу. Причиною стали ворожі БпЛА, які зафіксовано в повітряному просторі країни.
Про це повідомляє моніторинговий-канал "Карта повітряних тривог" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Що відомо
"Повітряна тривога в місті Київ", — йдеться у повідомленні о 01:59.
Військові о 02:01 поінформували українців, що ворожий БпЛА тримає курс на Бориспільський район Київщини.
Зазначимо, що перші дрони в повітряному просторі України почали фіксувати ще з 22:50, 28 серпня.
Оновлено о 02:06
Київська обласна військова адміністрація (КОВА) підтвердила, що в області зафіксовано БпЛА.
"Сили ППО працюють по цілях", — повідомили в КОВА.
Крім того, влада закликала українців бути в укриттях до відбою тривоги, а також дотримуватись інформації тиші. Зокрема, не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.
Оновлено о 02:20
"Повітряна тривога триває! Загроза ударних БпЛА для столиці. В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", — повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА).
Де оголошено повітряну тривогу
Станом на 02:01, карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Сигнал оголосили у більшості областей.
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