В Одесі лунають вибухи
24 січня 2024 20:56
оновлено: 21:15
Вибух. Фото ілюстратвине: depositphotos
В Одесі лунають вибухи. Повідомляється, що місто під ударом російських ударних дронів.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.
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В Одесі лунають вибухи
За повідомленням від Повітряних сил України, місто атакували іранські дрони-камікадзе Shahed.
Cтаном на 21:17 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
Нагадаємо, що раніше сьогодні вибухи лунали у Дніпрі. При цьому повітряна тривога в області не оголошувалася.
Пролунали вибухи й вчора у Харкові. Місто було під вогнем балістичних ракет.
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