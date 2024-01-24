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В Одесі лунають вибухи

24 січня 2024 20:56
оновлено: 21:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Одесі лунають вибухи
Вибух. Фото ілюстратвине: depositphotos
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Одесі лунають вибухи. Повідомляється, що місто під ударом російських ударних дронів. 

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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В Одесі лунають вибухи

В Одесі лунають вибухи
Джерело: Telegram

За повідомленням від Повітряних сил України, місто атакували іранські дрони-камікадзе Shahed.

В Одесі лунають вибухи
Джерело: Telegram

Cтаном на 21:17 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

В Одесі лунають вибухи
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що раніше сьогодні вибухи лунали у Дніпрі. При цьому повітряна тривога в області не оголошувалася. 

Пролунали вибухи й вчора у Харкові. Місто було під вогнем балістичних ракет. 

Одеса
вибух
Україна
дрон Шахід-136

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