Вибух. Фото ілюстратвине: depositphotos

В Одесі лунають вибухи. Повідомляється, що місто під ударом російських ударних дронів.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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В Одесі лунають вибухи

Джерело: Telegram

За повідомленням від Повітряних сил України, місто атакували іранські дрони-камікадзе Shahed.

Джерело: Telegram

Cтаном на 21:17 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що раніше сьогодні вибухи лунали у Дніпрі. При цьому повітряна тривога в області не оголошувалася.

Пролунали вибухи й вчора у Харкові. Місто було під вогнем балістичних ракет.